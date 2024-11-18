Mourinho onay verdi: Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen milli futbolcu için harekete geçme kararı aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfere onay verdiği belirtiliyor. İşte detaylar...

1 /8 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kış transfer döneminde kadrosuna milli yıldızı dahil etmek için yönetime olumlu rapor verdi.

2 /8 Şu anda sakatlığı bulunan Oosterwolde'ye benzer özellikleri bulunan milli futbolcu, transferiyle Portekizli hocanın da elini rahatlatacak. İşte bu transfer operasyonuna dair tüm detaylar...

3 /8 Milli oyuncunun ismi geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılıyordu, ancak Cenk Özkacar İspanya'da kalmaya karar vermişti.

4 /8 Cenk, Valencia'dan ayrılma kararı alarak İspanyol kulübü Real Valladolid ile kiralık sözleşmeye imzasını atmıştı.

5 /8 Valencia'da istediği şansları bir türlü bulamayan Cenk'in ayrılma kararı aldığının bilgisi verilmişti.

6 /8 Fanatik'in haberine göre Oosterwolde'nin sakatlığının ardından sol bek ve sol stoper pozisyonlarına oyuncu arayan Fenerbahçe, Cenk Özkacar için harekete geçti.

7 /8 Jose Mourinho'nun da joker olarak kullanmak istediği milli yıldız için onay verdiği ve böylece yönetimin, kış transfer döneminde milli oyuncuyu kadroya katmak için kolları sıvaması bekleniyor.