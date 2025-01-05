Mourinho sorulan soruya sinirlendi: Röportajı terk etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor galibiyetinin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. Flaş röportajda sorulan soruyu beğenmeyen Mourinho, öfkelenerek alanı terk etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho, dikkat çeken ifadeler kullandı.
'Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar'
"İyi oynadık. Maçı domine ettik. Net pozisyonlar ürettik. Yarım şans dediğimiz pozisyonlarda da pasları veremedik. Kalecileri harikaydı. Kaçırdığımız gollerde top kayıpları yaptık. Bu maçın 2-1 bitmesi garip. Bu maç 6-7-8 olabilirdi. Oyundan mutluyum ama kaçırdığımız fırsatlardan ötürü değilim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar."
'Oynadığımız 'toksik' ligi biliyoruz'
"9 gün boyunca iyi çalıştık. Net galibiyet elde ettik. Rakibin renkleri farklı olsaydı 8 kişi kalabilirlerdi. Oynadığımız 'toksik' ligi biliyoruz. Bize karşı nasıl, rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Eyüp ve bu maçta 5 kırmızı olmalıydı. Durum bu. Oyuncularımız da rakiplerimiz de bunu biliyorlar. Yolumuza devam etmeliyiz."
'Gerçeği konuşun. Bana sormayın!'
"Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Neden korkuyorsunuz. Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, tamam ama neden korkuyorsun. Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı! Gerçeği konuşun. Bana sormayın!"
Mourinho, bu sözlerin ardından flaş röportajı terk etti.
Daha sonrasında basın toplantısına geçen Mourinho, şu açıklamalarda bulundu.
"35 yıllık kariyerimde böylesini hiç görmedim. Artık anlaşılabilir sınırların ötesinde bir şey bu. Tek başına bir kulübün, bunlarla savaşarak bu güçlü sistemi yok edebileceğini düşünmüyorum. Bu lig, sizin liginiz."
'Tadic bu tarz şeylerle mücadele edebilecek biri'
“Bana en çok dokunan şey oyuncularıma gösterilen tepkiler. Şanslıyız ki Tadic bu tarz şeylerle mücadele edebilecek biri. Saklanmayacak ve bir sonraki maçta oynayabilecek bir oyuncu. Ama bizler için zaten savaşmak çok zor ve bu içimizdeki bölünmeler bize yardımcı olmayacak. Tek yol var, çok çalışmaya devam etmek.”