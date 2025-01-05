Mourinho sorulan soruya sinirlendi: Röportajı terk etti

'Tadic bu tarz şeylerle mücadele edebilecek biri'

“Bana en çok dokunan şey oyuncularıma gösterilen tepkiler. Şanslıyız ki Tadic bu tarz şeylerle mücadele edebilecek biri. Saklanmayacak ve bir sonraki maçta oynayabilecek bir oyuncu. Ama bizler için zaten savaşmak çok zor ve bu içimizdeki bölünmeler bize yardımcı olmayacak. Tek yol var, çok çalışmaya devam etmek.”