Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mourinho Zenit maçında iki ismin performansını çok beğendi

Mourinho Zenit maçında iki ismin performansını çok beğendi

14:0817/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe, milli arayı fırsat bilerek Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanırken teknik direktör Jose Mourinho, iki oyuncusunun performansını çok beğendi. İşte detaylar...

Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe önceki gün Ülker Stadı'nda Zenit ile hazırlık maçı oynadı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, resmi maçlarda az süre alan isimleri sahaya sürerken, performansları Portekizli çalıştırıcıyı sevindirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre bu isimlerin başında Levent Mercan ile Oğuz Aydın geldi. İki futbolcu da sezon başında büyük beklentilerle alınmış, fakat çok fazla şans bulamamıştı. Hatta bu konuda tecrübeli teknik adam zaman zaman eleştirilmişti.

Süper Lig'de bugüne kadar sadece 10 dakika forma giyen Levent Mercan rakip ağları havalandırmayı başarırken, Mourinho da hemen oyuncusunun yanına koşmuştu.

90 dakika sahada kalan Mercan 61 kez topla buluştu. 23 yaşındaki futbolcu ayrıca 79 pas denemesinde yüzde 93,3'lük yüksek bir isabet oranı tutturdu. Savunmada da başarılı işler yapan Mercan, 3 top kapma girişiminin ikisinden galip çıkarken, girdiği 6 ikili mücadelenin de dördünü kazandı.

Oğuz Aydın da maçın iyilerindendi. 85'te oyundan çıkan sarı-lacivertli futbolcu 50 kez topla buluştu, 28 pas denemesinde yüzde 89,3'lük isabet oranı tutturdu, girdiği 13 ikili mücadelenin 10'undan galip çıktı.

İki öğrencisinin performanslarından memnun olan Mourinho'nun milli aradan sonra Levent Mercan ve Oğuz Aydın'a daha fazla süre vermeyi düşündüğü bildirildi.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Levent Mercan
#Oğuz Aydın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 ek gösterge son durum: Ek göstergenin kapsamı genişleyecek mi kimlere verilecek?