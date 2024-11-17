Mourinho Zenit maçında iki ismin performansını çok beğendi

Fenerbahçe, milli arayı fırsat bilerek Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanırken teknik direktör Jose Mourinho, iki oyuncusunun performansını çok beğendi. İşte detaylar...
Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe önceki gün Ülker Stadı'nda Zenit ile hazırlık maçı oynadı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, resmi maçlarda az süre alan isimleri sahaya sürerken, performansları Portekizli çalıştırıcıyı sevindirdi.
Milliyet'te yer alan habere göre bu isimlerin başında Levent Mercan ile Oğuz Aydın geldi. İki futbolcu da sezon başında büyük beklentilerle alınmış, fakat çok fazla şans bulamamıştı. Hatta bu konuda tecrübeli teknik adam zaman zaman eleştirilmişti.
Süper Lig'de bugüne kadar sadece 10 dakika forma giyen Levent Mercan rakip ağları havalandırmayı başarırken, Mourinho da hemen oyuncusunun yanına koşmuştu.
90 dakika sahada kalan Mercan 61 kez topla buluştu. 23 yaşındaki futbolcu ayrıca 79 pas denemesinde yüzde 93,3'lük yüksek bir isabet oranı tutturdu. Savunmada da başarılı işler yapan Mercan, 3 top kapma girişiminin ikisinden galip çıkarken, girdiği 6 ikili mücadelenin de dördünü kazandı.
Oğuz Aydın da maçın iyilerindendi. 85'te oyundan çıkan sarı-lacivertli futbolcu 50 kez topla buluştu, 28 pas denemesinde yüzde 89,3'lük isabet oranı tutturdu, girdiği 13 ikili mücadelenin 10'undan galip çıktı.
İki öğrencisinin performanslarından memnun olan Mourinho'nun milli aradan sonra Levent Mercan ve Oğuz Aydın'a daha fazla süre vermeyi düşündüğü bildirildi.