Mourinho Zenit maçında iki ismin performansını çok beğendi

Milliyet'te yer alan habere göre bu isimlerin başında Levent Mercan ile Oğuz Aydın geldi. İki futbolcu da sezon başında büyük beklentilerle alınmış, fakat çok fazla şans bulamamıştı. Hatta bu konuda tecrübeli teknik adam zaman zaman eleştirilmişti.