Mourinho'dan Anderlecht maçına sürpriz kadro: İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Mourinho, rövanş maçına sürpriz bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçındaki muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Bu maçın rövanşı ise yarın Belçika ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.
MOURİNHO ROTASYONA GİDECEK
Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, ilk maçta alınan avantajlı sonucun ardından rövanş maçına rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı planlıyor. Portekizli teknik adam, Fred, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri ve Dusan Tadic gibi isimleri Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi dinlendirecek.
Son maçlarda zorunlu olarak stoper bölgesinde oynatılan Sofyan Amrabat'ın da bu maçta riske edilmemesi yüksek ihtimal olarak görülüyor. Ligde son oynanan maçta ilk 11'de yer alan Oğuz Aydın ve Levent Mercan ise UEFA listesinde yer almadıkları için forma giyemeyecek.
Jose Mourinho, Filip Kostic'i ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünürken; Allan Saint Maximin ve Anderson Talisca ikilisi arasında bir seçim yapacak. Ligde kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında oynayamayan Sebastian Szymanski de ilk 11'deki yerine dönecek.
FENERBAHÇE'NİN ANDERLECHT MAÇI MUHTEMEL 11'İ
"İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Amrabat), Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Maximin (Talisca), Cenk Tosun"