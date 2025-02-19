Mourinho'dan Anderlecht maçına sürpriz kadro: İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Son maçlarda zorunlu olarak stoper bölgesinde oynatılan Sofyan Amrabat'ın da bu maçta riske edilmemesi yüksek ihtimal olarak görülüyor. Ligde son oynanan maçta ilk 11'de yer alan Oğuz Aydın ve Levent Mercan ise UEFA listesinde yer almadıkları için forma giyemeyecek.