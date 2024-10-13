Mourinho'dan sürpriz talep! Yönetimden bunu istedi

Fanatik'te yer alan habere göre özellikle sözleşmesi TL üzerinden yapılan ve maaşları takımdaki çok sayıda oyuncuya göre düşük kalan bazı isimlerin de kontratlarında güncelleme yapılmasının oyuncular arasındaki motivasyonu artıracağını düşünen Mourinho bu konuya da önem verilmesinin ciddi şekilde üzerinde duruyor ve bu konuda kolları sıvadı.