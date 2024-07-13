Mourinho'dan Tadic kararı: İdmanda bunu yaptı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, takımın Sırp yıldızı Dusan Tadic'le ilgili dikkat çeken bir karar aldı.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken EURO 2024 nedeniyle tatilde olan futbolcular da birer birer takıma katılıyor.
Bu isimlerde biri olan Dusan Tadic, Jose Mourinho yönetiminde ilk idmanlarını yaptı.
Portekizli hocanın, Dusan Tadic'ten bu sezon farklı mevkilerde de yararlanmak istediği ifade edildi.
Milliyet'te yer alan habere göre Mourinho, Tadic'i sadece sol kanatta kullanmak istemiyor.
Mourinho'nun antrenmanlarda deneyimli futbolcuyu 10 numara pozisyonda da denediği görüldü.
Dusan Tadic geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 56 maça çıktı.
35 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 16 gol ve 16 asistlik katkı verdi.