|
Spor

Mourinho'dan Tadic kararı: İdmanda bunu yaptı

10:44 - 13/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:19 - 13/07/2024 Cumartesi
Diğer

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, takımın Sırp yıldızı Dusan Tadic'le ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

1/ 7

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken EURO 2024 nedeniyle tatilde olan futbolcular da birer birer takıma katılıyor.








2/ 7

Bu isimlerde biri olan Dusan Tadic, Jose Mourinho yönetiminde ilk idmanlarını yaptı.





3/ 7

Portekizli hocanın, Dusan Tadic'ten bu sezon farklı mevkilerde de yararlanmak istediği ifade edildi.





4/ 7

Milliyet'te yer alan habere göre Mourinho, Tadic'i sadece sol kanatta kullanmak istemiyor.



5/ 7

Mourinho'nun antrenmanlarda deneyimli futbolcuyu 10 numara pozisyonda da denediği görüldü.


6/ 7

Dusan Tadic geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 56 maça çıktı.

7/ 7

35 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 16 gol ve 16 asistlik katkı verdi.

#Jose Mourinho
#Dusan Tadic
#Fenerbahçe
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
100 bin taşerona kadro müjdesi şekilleniyor! Taşeron, TYP, 3600 ek gösterge...