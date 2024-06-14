Mourinho'nun istediği hızlı kanat oyuncusu bulundu

Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, bu sezon 42 maçta 22 gole direkt katkı sağlayan Portekizli futbolcuyu gündemine aldı.
Takımın daha hızlı oynaması yönünde rapor veren teknik direktör Jose Mourinho, özellikle kanat oyuncularının hızlı olmasını istiyor.
Mourinho'nun isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Sarı-lacivertliler, Guimaraes forması giyen Jota Silva için kulübüyle temasa geçti.
Jota Silva için Benfica'nın yanı sıra Fransız ve İngiliz ekipleri de devrede ancak sarı-lacivertliler şartları zorlayacak.
Jota Silva'nın sözleşme fesih bedelinin 20 milyon euro olduğu, Guimaraes'in en az 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.
Bu sezon 42 maça çıkan sol kanat oyuncusu 15 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.
Fenerbahçe, sol bek transferi olarak da Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
23 yaşındaki sol bek ile 4yıllığını anlaşan sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük ile 2 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında el sıkıştı.