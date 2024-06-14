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Spor

Mourinho'nun istediği hızlı kanat oyuncusu bulundu

09:47 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 11:03 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, bu sezon 42 maçta 22 gole direkt katkı sağlayan Portekizli futbolcuyu gündemine aldı.

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Takımın daha hızlı oynaması yönünde rapor veren teknik direktör Jose Mourinho, özellikle kanat oyuncularının hızlı olmasını istiyor.

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Mourinho'nun isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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Sarı-lacivertliler, Guimaraes forması giyen Jota Silva için kulübüyle temasa geçti.

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Jota Silva için Benfica'nın yanı sıra Fransız ve İngiliz ekipleri de devrede ancak sarı-lacivertliler şartları zorlayacak.

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Jota Silva'nın sözleşme fesih bedelinin 20 milyon euro olduğu, Guimaraes'in en az 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.

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Bu sezon 42 maça çıkan sol kanat oyuncusu 15 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

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Fenerbahçe, sol bek transferi olarak da Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

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23 yaşındaki sol bek ile 4yıllığını anlaşan sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük ile 2 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında el sıkıştı.

#Fenerbahçe
#Jota Silva
#Guimaraes
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