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Muslera’nın veliahtı belli oldu: Konferans Ligi şampiyonu sezon sonu geliyor!

Muslera’nın veliahtı belli oldu: Konferans Ligi şampiyonu sezon sonu geliyor!

11:5713/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray’da 14. yılını tamamlayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Muslera’nın alternatifi aranıyor. Galatasaray geçtiğimiz sezon Konferans Ligi’nde şampiyon olan takımın kalecisi için harekete geçti. Bu sezon Avrupa Ligi’nde de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki ismin sezon sonunda transfer edilmesi için tüm şartlar zorlanacak. İşte detaylar.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini koruyor.


2011'den beri Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor.


Buna karşın Galatasaray yönetimi, Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdürüyor. Bu bağlamda son iddia ise Yunanistan'dan geldi.

Sportime'ın geçtiği habere göre Galatasaray, Olympiakos'un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis'in peşinde.


Haberde Galatasaray'ın, Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına başladığı ve Tzolakis'in listenin üst sıralarında yer aldığı vurgulandı.

Bu sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Konstantinos Tzolakis, lig aşamasında çıktığı 8 maçın 6'sında kalesini gol kapattı.


Öte yandan Tzolakis söz konusu 8 maçta kalesine gelen 28 şutun 25'ini kurtarmayı başararak inanılmaz bir istatistiğe imza attı.


22 yaşındaki Tzolakis'in Olympiakos ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.


#Fernando Muslera
#Galatasaray
#Olympiakos
#Tzolakis

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