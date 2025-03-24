Napoli'den Fenerbahçeli yıldıza çılgın teklif: Bonservis ücreti dudak uçuklattı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Napoli, sarı lacivertli takımın yıldız oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
Gelecek sezon adına hem güçlü bir kadro kurmak hem de transferleri kampa yetiştirmek isteyen Fenerbahçe, yeni oyunculara haziran ayında imza attırmak istiyor.
Yönetim ayrıca, gelen teklifleri de şimdiden değerlendirmeye aldı ve kadro planlamasını da buna göre yapıyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin, Fenerbahçeli yıldız için kapıyı çaldığı öğrenildi.
Spazio Napoli'nin haberine göre; Napoli, Fenerbahçeli oyuncu Oğuz Aydın için 17.5 milyon euroluk bir teklifte bulundu.
Fenerbahçe'nin bu teklife henüz yanıt vermediği öğrenildi.
Sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Oğuz Aydın için Fenerbahçe'nin 25 milyon euroya yakın bir bonservis beklentisi olduğu biliniyor.
Oğuz Aydın bu sezon 19 maçta 5 gol ve 6 asistle oynadı.
Transfermarkt verilerine göre 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.