NBA final serisinde Boston Celtics ile Dallas Mavericks, TD Garden'da karşılaştı. Maçı üstün taraf olarak götüren Celtics devreyi 67-48 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğü bırakmayan Boston üçüncü çeyreği 86-67 ile önde tamamladı. Son çeyrekte farkı koruyan Boston temsilcisi, parkeden 106-88 galip ayrıldı. Peki, 2024 NBA şampiyonu kim oldu, Boston Celtics mi Dallas Mavericks mi? İşte sorunun cevabı.

1 / 9 NBA final serisinde Boston Celtics ile Dallas Mavericks, TD Garden'da karşılaştı.



2 / 9 Maçı üstün taraf olarak götüren Celtics devreyi 67-48 önde tamamladı.



3 / 9 İkinci yarıda da üstünlüğü bırakmayan Boston üçüncü çeyreği 86-67 ile önde tamamladı.

4 / 9 Son çeyrekte farkı koruyan Boston temsilcisi, parkeden 106-88 galip ayrıldı.

5 / 9 2024 NBA şampiyonu kim oldu, Boston Celtics mi Dallas Mavericks mi? Boston Celtics, Dallas Mavericks'i NBA Finalleri serisinin 5. maçında 106-88 mağlup ederek, 4-1'lik skorla 2023-24 sezonu NBA şampiyonluğuna ulaştı.



6 / 9 Boston Celtics böylelikle şampiyonluk sayısını 18'e çıkardı.

7 / 9 Bundan önce son şampiyonluğunu 2007/08 sezonunda yaşayan Boston, Los Angeles Lakers'ı geride bıraktı ve NBA tarihinde bu alanda tekrar zirveye oturdu.

8 / 9 Takımın yıldız oyuncuları Jayson Tatum ve Jaylen Brown toplamda 52 sayı, 16 ribaund ve 17 asist kaydettiler.