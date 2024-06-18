NBA final serisinde Boston Celtics ile Dallas Mavericks, TD Garden'da karşılaştı. Maçı üstün taraf olarak götüren Celtics devreyi 67-48 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğü bırakmayan Boston üçüncü çeyreği 86-67 ile önde tamamladı. Son çeyrekte farkı koruyan Boston temsilcisi, parkeden 106-88 galip ayrıldı. Peki, 2024 NBA şampiyonu kim oldu, Boston Celtics mi Dallas Mavericks mi? İşte sorunun cevabı.
NBA final serisinde Boston Celtics ile Dallas Mavericks, TD Garden'da karşılaştı.
Maçı üstün taraf olarak götüren Celtics devreyi 67-48 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğü bırakmayan Boston üçüncü çeyreği 86-67 ile önde tamamladı.
Son çeyrekte farkı koruyan Boston temsilcisi, parkeden 106-88 galip ayrıldı.
2024 NBA şampiyonu kim oldu, Boston Celtics mi Dallas Mavericks mi?
Boston Celtics, Dallas Mavericks'i NBA Finalleri serisinin 5. maçında 106-88 mağlup ederek, 4-1'lik skorla 2023-24 sezonu NBA şampiyonluğuna ulaştı.
Boston Celtics böylelikle şampiyonluk sayısını 18'e çıkardı.
Bundan önce son şampiyonluğunu 2007/08 sezonunda yaşayan Boston, Los Angeles Lakers'ı geride bıraktı ve NBA tarihinde bu alanda tekrar zirveye oturdu.
Takımın yıldız oyuncuları Jayson Tatum ve Jaylen Brown toplamda 52 sayı, 16 ribaund ve 17 asist kaydettiler.
Karşılaşmada 19 sayı, 8 ribaund ve 6 asist kaydeden Celtics'in yıldızı Jaylen Brown, 2024 Bill Russell NBA Finalleri MVP'si ödülünün sahibi oldu.