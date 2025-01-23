Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı futbolcu için dikkat çeken yorum: O bile iyi oynadı

Beşiktaş, teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı ilk maçta UEFA Avrupa Ligi'nin yenilgisiz takımı Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, Beşiktaşlı futbolcuların performansında yaşanan değişiklikle ilgili dikkat ifadeler kullandı.
İşte Nihat Kahveci'nin Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı sonrası Kontraspor'da yaptığı açıklamalar:
"En son hangi Beşiktaş maç sonunda yüzüm gülüyordu unuttum. Bilbao karşısında başka bir şey izledik, başka bir seviye izledik. Atılan goller, girilen pozisyonlar, maçın başından sonuna muhteşem bir atmosfer..."
"Beşiktaş'ım Ole'yyyy. Ne yaptın, ne yedirdin? Somon mu getirdin, buz gibi sulardan mı aldın? Bu nasıl enerji?"
"Rashica ve Muçi, Samsun maçında sinyali vermişti. 'Biz gecenin en iyi performansını göstereceğiz' dediler. Rafa Silva en iyi maçlarından birini oynadı. Al-Musrati bile iyi oynadı. Defansta Emirhan ve Uduokhai kusursuz oynadı. Gedson'un enerjisi de bitmek bilmedi."
"Yenilen golde bana göre Gedson'a faul var. Beşiktaş hakemi de yendi. Gecenin hatta Avrupa Ligi'nin bugüne kadar oynanan en şaşaalı skorunu elde etti. 4 attı, 7 de atardı."
"Bir teknik direktör gelir, bir takım ancak bu kadar değişir. Sihirli değneği yoktu. Oyuncular bana anlatsın; siz ne güzel oynuyorsunuz. Bu Beşiktaş kasımda neden ligde geride kaldı?"
"Stadı görünce tüylerim diken diken oldu. Oyunu izlesen sanki 'Beşiktaş şampi...' dersin. Rakip ürkütür. Futbol ancak bu kadar güzel oynanır ofansta ve defansta. Yemin ediyorum, özlemişim Beşiktaş'ın özellikle Avrupa'da böyle bir maçını izlemeyi. Kusursuz futbol."
"Taraftar mutlu. Taraftar unuttu kasımda attığın havluyu. Taraftar 90 dakika boyunca, 2 aylık herkesin birbirine ağır konuştuğu ve sahanın içinde futbolun olmadığı dönemi unuttu. Büyük takımlarda her maç önemlidir, her maç finaldir. Büyük takımlarda hedef bitmez."