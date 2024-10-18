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Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldız için flaş sözler: Heykelini dikin

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldız için flaş sözler: Heykelini dikin

13:5618/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
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Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın tecrübeli ismiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, tecrübeli isim için "Heykelini dikin" dedi. İşte detaylar...

Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Okan Buruk'un Muslera açıklamasını, deneyimli kalecinin üzerindeki baskıyı azaltmak için yaptığını belirten Kahveci, dikkat çeken ifadeler kullandı. Nihat Kahveci'nin değerlendirmeleri şöyle:

"Her futbolcunun bir sonu gelecek, 'Artık ben bırakıyorum' diyecek. Muslera bu sezon birazcık agresif. Young Boys maçından sonra o agresifliği iyice arttı."

"Hele ikinci maçta gol sevinci yapan bir futbolcuya tekme vurmasını hiç yakıştıramadım Muslera gibi bir futbolcuya, ki her takım taraftarları tarafından sevilen bir kaleciden bahsediyoruz."

"Ben, Okan Buruk'un Muslera açıklamasını şu an yapmasını Muslera üzerindeki baskıyı almak olduğunu düşünüyorum. Sonuçta 7 tane şampiyonluk var."

"Muslera'nın heykelini diksinler gidiyorsa da. Bu sene iyi de kötü de oynasa dikilmesi gerekir."

"38 yaşında... Diyelim ki Galatasaray sezon sonunda 2.5-3 milyon euro teklif etti, Muslera kalır."

#Nihat Kahveci
#Galatasaray
#Muslera

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