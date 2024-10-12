Nihat Kahveci'den Montella'ya eleştiri: Oyuna bile almadı

Montella'nın Semih Kılıçsoy'a süre vermemesini eleştiren Kahveci, "Montella da Semih Kılıçsoy'u hiç tutmuyormuş. Oyuna bile almadı. Şöyle de yapabilirdi; siz ortalığı yıktınız ama bakın ben oynatıyorum da diyebilirdi. Ben Semih'e üzülüyorum" ifadelerini kullandı.







