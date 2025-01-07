Nuno Espirito Santo yönetimindeki Nottingham Forest çıkışını sürdürüyor

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, ligde oynadığı son 6 maçını kazanarak çıkışını sürdürürken, 20 haftalık bölümde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 40 puanla 3. sırada bulunuyor. Nuno Espirito Santo'nun adı, bir ara Fenerbahçe ile de anılıyordu.

1 /6 Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında deplasmanda Wolverhampton’ı 3-0 mağlup ederek, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

2 /6 Portekizli Teknik Direktör Nuno Espirito Santo yönetimindeki ekip, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ilk 20 haftalık bölümde topladığı 40 puanla Manchester City, Newcastle United ve Chelsea gibi takımları geride bırakarak 3. basamakta yer aldı.

3 /6 Chris Wood gol yükünü çekiyor Nottingham Forest’in Yeni Zelandalı golcüsü Chris Wood, bu sezon ligde attığı 12 golle takımının gol yükünü çekiyor.

4 /6 Tecrübeli futbolcu, Bournemouth, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, West Ham, Ipswich Town, Manchester United, Everton karşısında 1 kez gol sevinci yaşarken, Leicester City karşısında ise 2 gollük katkı sağladı.

5 /6 Wood ayrıca Wolverhampton ağlarını 2 maçta 1’er kez sarsmayı başardı.