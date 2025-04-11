Sarı-lacivertliler, Avrupa kulüplerinin yakın takibindeki genç yıldız Oğuz Aydın için kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe, Alanyaspor’dan 6 milyon euroya transfer ettiği milli futbolcunun bonservisini belirledi. Peki, Oğuz Aydın’ın bonservis bedeli ne kadar, kaç milyon euro? İşte detaylar.
Fenerbahçe sezon başında ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği Oğuz Aydın yarışından galip çıkmış ve oyuncuyu renklerine bağlamıştı.
Fenerbahçe Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın için Akdeniz ekibine 6 milyon euro bonservis ödemiş ve 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Performansıyla dikkat çeken ve milli formayı sırtına geçiren Oğuz Aydın, Avrupa ekiplerinin de radarına girdi.
Sözcü'nün haberine göre Napoli ve Ajax, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
24 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemeyen sarı-lacivertlilerin, Oğuz Aydın'dan 15 milyon euroluk bonservis geliri beklentisi olduğu ifade edildi.
Bu sezon toplam 22 maça çıkıp 1403 dakika süre alan Oğuz Aydın, 6 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.