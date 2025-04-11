Sarı-lacivertliler, Avrupa kulüplerinin yakın takibindeki genç yıldız Oğuz Aydın için kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe, Alanyaspor’dan 6 milyon euroya transfer ettiği milli futbolcunun bonservisini belirledi. Peki, Oğuz Aydın’ın bonservis bedeli ne kadar, kaç milyon euro? İşte detaylar.

1 /6 Fenerbahçe sezon başında ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği Oğuz Aydın yarışından galip çıkmış ve oyuncuyu renklerine bağlamıştı.



2 /6 Fenerbahçe Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın için Akdeniz ekibine 6 milyon euro bonservis ödemiş ve 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.



3 /6 Performansıyla dikkat çeken ve milli formayı sırtına geçiren Oğuz Aydın, Avrupa ekiplerinin de radarına girdi.



4 /6 Sözcü'nün haberine göre Napoli ve Ajax, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.



5 /6 24 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemeyen sarı-lacivertlilerin, Oğuz Aydın'dan 15 milyon euroluk bonservis geliri beklentisi olduğu ifade edildi.