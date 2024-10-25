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Okan Buruk ameliyata alındı

Okan Buruk ameliyata alındı

16:0225/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un acil olarak ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.

Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Tecrübeli teknik direktörün apandisit patlaması nedeniyle acil ameliyata alındığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.

Okan Buruk'un pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde kulübede olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Beşiktaş

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