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Okan Buruk Dünya Kupası tarihinin en iyi 11'ini belirledi: Galatasaray efsanesi de kadroda

Okan Buruk Dünya Kupası tarihinin en iyi 11'ini belirledi: Galatasaray efsanesi de kadroda

10:4512/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dünya Kupası'nın gelmiş geçmiş en iyi 11'ini seçti. Sarı-kırmızılı takımın efsanesi Claudio Taffarel'e yer veren tecrübeli teknik adamın Cristiano Ronaldo tercihi ise şaşırttı.

İşte Okan Buruk'un CNN Türk'e verdiği röportajda belirlediği Dünya Kupası tarihinin en iyi 11'i...

Claudio Taffarel (Brezilya)

Cafu (Brezilya)

Fabio Cannavaro (İtalya)

Paolo Maldini (İtalya)

Roberto Carlos (Brezilya)

Xavi (İspanya)

Andres Iniesta (İspanya)

Okan Buruk, Cristiano Ronaldo (Portekiz) tercihini Lionel Messi (Arjantin) olarak değiştirdi.

Diego Maradona (Arjantin)

Pele (Brezilya)

Ronaldo (Brezilya)

#Galatasaray
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#Claudio Taffarel
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