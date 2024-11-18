Okan Buruk Osimhen'in sözleşmesindeki maddeyi açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in sözleşmesinde yer alan o maddeyi açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, liglere verilen milli arada HT Spor'a konuk oldu. 51 yaşındaki çalıştırıcı açıklamalarda bulundu.
Buruk, sarı-kırmızılı taraftarların geleceğini en çok merak ettiği isimlerden olan Victor Osimhen'in sözleşmesine dair önemli bir bilgi verdi.
İşte Okan Buruk'un sözlerinden öne çıkanlar:
"Batshuayi ve Osimhen ile ikili forvet oynamayı düşünüyoruz. Icardi, Batshuayi ve Osimhen üçlüsü kimsede yok. Hiçbir yerde yok. Real Madrid'in mesela orijinal 9'u yok. Milli takımımızda da yok mesela."
"Osimhen baştan beri kalacağını söyledi. Kontratına madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi. Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. O maddenin hiçbir önemi yok."
"Mertens ile iletişime geçtim. Icardi, İtalya'dan tanıyordu, konuştuk. İmkansız, çok zor olur dediler. Çok iyi oyuncu olduğunu söylediler. Bu tür transferlerde özellikle iyi tanıyan oyuncularla iletişime geçiyorum. Mevki olarak Icardi gibi bir isminiz varsa elinizde, önemli bir değer, onun da ne düşündüğünüzü bilmesi çok önemli. Onun yerine almıyorsun sonuçta. Icardi çok önemli bir oyuncu olduğunu, katkı sağlayacağını söyledi. Napoli'nin bırakmayacağını dile getirdi ama çok mutlu oldu. Takıma katkı sağlayacak iyi oyuncu olduktan sonra problem yok, Icardi için böyle."
"Çıkış maddesi var Osimhen'in, 75 milyon euro. Oyuncu isterse tabii Galatasaray her türlü şartı zorlayacaktır. Hemen olmaz, belki sezon sonu olur. Oyuncu da mutlu. Galatasaray yönetimi, teknik direktörü, taraftarı Osimhen'in burada olmasını ister ve ne gerekiyorsa yapar. Osimhen, burada başka bir takımda oynayamaz."