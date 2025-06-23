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Okan Buruk’a dev kulüpten dev teklif hazırlığı: Galatasaray’dan ayrılıyor mu?

Okan Buruk’a dev kulüpten dev teklif hazırlığı: Galatasaray’dan ayrılıyor mu?

07:5623/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın üç yıl üst üste şampiyonluk yaşayan efsanevi teknik direktörü Okan Buruk, dünya futbolunu sarsacak bir transfer iddiası ile gündeme geldi. Suudi Arabistan devi Okan Buruk’u teknik direktörlük görevi için listenin zirvesine yerleştirdi. Suudi ekibi 51 yaşındaki teknik adama dudak uçuklatacak bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da 3 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk için bomba etkisi yaratan iddia geldi.


Tuttomercatoweb'in haberine göre; Okan Buruk, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.


Yine haberde yer alan bilgiye göre; Okan Buruk, Suudi ekibinin 1 numaralı hedefi olacak.


Stefano Pioli'nin başında olduğu Al Nassr, Ronaldo'lu kadrosuna rağmen şampiyonluk yaşayamadı.


Galatasaray'da üst üste 3 şampiyonluk kazanan Okan Buruk, daha önce 1 kez de Başakşehir'i mutlu sona ulaştırmıştı.


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