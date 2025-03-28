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Okan Buruk'tan Osimhen'e flaş uyarı: Derbide bunu yapma!

Okan Buruk'tan Osimhen'e flaş uyarı: Derbide bunu yapma!

11:1428/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
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Galatasaray, hafta sonu Beşiktaş'la kritik bir derbi maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu maç öncesi Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'e dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'deki en kritik virajlarından birinde yarın akşam deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Derbi öncesi sarı-kırmızılılardan Victor Osimhen'e uyarılar geldi.

Bir süredir sarı kart ceza sınırında olan Victor Osimhen, Beşiktaş derbisi öncesi teknik heyet tarafından uyarıldı.

Milli maçlar dahil son haftalarda form düzeyini iyice yükselten Osimhen, Beşiktaş derbisinde kart görmesi halinde Samsunspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Sabah'ın haberine göre Okan Buruk, Osimhen'den mecbur kalmadıkça atak kesici fauller yapmamasını istedi.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Okan Buruk

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