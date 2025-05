Ole Gunnar Solskjaer derbi sonrası konuştu! "Onu özel tebrik ediyorum"

"Her maçın hikayesi farklıdır. Rakiplerinize zorluk çıkartmak istersiniz. Bunlara göre davranırsınız, bugün biz de Fenerbahçe'ye karşı zorluk çıkartmaya çalıştık. Bir sonraki maça da iyi hazırlanmak zorundayız. Her gün çok iyi çalışmalıyız. Benim amacım daha istikrarlı bir takım yaratmak. Bunun için her gün çalışmalıyız. Ne kadar iyi antrenman yaparsanız o kadar iyi oynarsınız. Son zamanlarda da takım iyi antrenman yapıyor."