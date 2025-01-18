Ole Gunnar Solskjaer sonrası Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşan Beşiktaş'ta, beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Siyah-beyazlıların yıldız ismiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

1 /6 Beşiktaş'ta devre arasında sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

2 /6 Ole Gunnar Solskjaer ile teknik direktörlük görevi için anlaşan siyah-beyazlılarda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

3 /6 Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Cher Ndour'un, Beşiktaş'tan ayrılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

4 /6 PSG, Randal Kolo Muani'nin Juventus'a transferini gerçekleştirebilmesi için Cher Ndour'u Beşiktaş'tan geri çağırabilir.

5 /6 Cher Ndour'un geri çağrılması sonrası PSG'nin kiralık kontenjanında yer açılacağı ve Randal Kolo Muani'nin Juventus'a kiralanmasının sağlanacağı belirtildi.