Ole Gunnar Solskjaer sonrası Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşan Beşiktaş'ta, beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Siyah-beyazlıların yıldız ismiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta devre arasında sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.
Ole Gunnar Solskjaer ile teknik direktörlük görevi için anlaşan siyah-beyazlılarda çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Cher Ndour'un, Beşiktaş'tan ayrılmasının an meselesi olduğu belirtildi.
PSG, Randal Kolo Muani'nin Juventus'a transferini gerçekleştirebilmesi için Cher Ndour'u Beşiktaş'tan geri çağırabilir.
Cher Ndour'un geri çağrılması sonrası PSG'nin kiralık kontenjanında yer açılacağı ve Randal Kolo Muani'nin Juventus'a kiralanmasının sağlanacağı belirtildi.
20 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta 21 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.