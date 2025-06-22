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Orkun Kökçü’den flaş Bruno Large açıklaması

Orkun Kökçü’den flaş Bruno Large açıklaması

07:3322/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Benfica’nın Türk yıldızı Orkun Kökçü, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Auckland City maçında teknik direktör Bruno Lage’ye oyundan alınırken gösterdiği tepkiyle gündeme oturmuştu. 24 yaşındaki milli oyuncu, yaşananlara açıklık getirdi.

Benfica'da forma giyen milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Auckland City maçında oyundan alınırken Bruno Lage'ye tepki göstermişti.


Milli oyuncu ve Bruno Lage arasında yaşananlar futbol gündemine damga vururken Orkun Kökçü'den açıklama geldi.


DAZN'a konuşan tecrübeli oyuncu, o anlara böyle açıklık getirdi:


"Kazanmayı seven bir insanım. Takım için en iyisini yapmak istiyorum. Maçta o anda takıma daha fazla yardımcı olabileceğimi düşündüm. Ancak sonuçta kararı veren teknik direktördür ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım.


Sahada bazen kontrolümü kaybedebiliyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Bunu yaşayan tek kişi de ben değilim. Elbette hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz tavır bu değil."

Auckland maçının 61. dakikasında oyundan alınan Orkun Kökçü, yerini Renato Sanches'e bırakmıştı.


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