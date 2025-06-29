Osayi Samuel'in yeni takımı belli oluyor: Görüşmeler başladı

Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel'in transferini rafa kaldırdı. İngiliz basını, Nijeryalı futbolcunun görüştüğü yeni takımı duyurdu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'in Beşiktaş'a transferi son anda iptal oldu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı sağ bekle yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını açıklamıştı.
Beşiktaş'a transferi suya düşen Osayi-Samuel'le ilgili İngiliz basınından sürpriz bir iddia geldi.
Football Insider'ın aktardığı habere göre, İngiliz ekibi Birmingham City, Osayi Samuel'le görüşmelere başladı.
Geride bıraktığımız sezon İngiltere Championship'e yükselen Birmingham yönetiminin Osayi'nin transferine büyük önem verdiği aktarıldı.
Türkiye'den ayrılması beklenen Osayi Samuel, daha önce İngiltere'de Blackpool ve QPR formalarını giymişti.