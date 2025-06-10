Osayi'nin istediği maaş belli oldu: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklifleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in sözleşmesi sona ermiş ve henüz oyuncuyla anlaşma sağlanamamıştı. Şu an boşta olan oyuncu için Beşiktaş da devreye girdi.
Sözleşmesi sona eren Osayi Samuel'in geleceği merak konusu.
Fenerbahçe ile henüz anlaşamayan 27 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Süper Lig'den Beşiktaş ile görüşen Osayi Samuel'in istediği maaş belli oldu.
Osayi'nin 3 milyon euroya yakın bir maaş ve 1 milyon euro da imza parası istediği iddia edildi.
Beşiktaş'ın teklifinin ise 2.2 milyon euro maaş olduğu ve imza parası vermeyi düşünmediği öğrenildi.
Fenerbahçe ise Osayi'ye 2 milyon euro teklifte bulundu.
Osayi Samuel'in henüz bir karar vermediği ve İngiltere'den teklif beklediği kaydedildi.