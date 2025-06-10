Osayi'nin istediği maaş belli oldu: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklifleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in sözleşmesi sona ermiş ve henüz oyuncuyla anlaşma sağlanamamıştı. Şu an boşta olan oyuncu için Beşiktaş da devreye girdi.

1 /7 Sözleşmesi sona eren Osayi Samuel'in geleceği merak konusu.

2 /7 Fenerbahçe ile henüz anlaşamayan 27 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

3 /7 Süper Lig'den Beşiktaş ile görüşen Osayi Samuel'in istediği maaş belli oldu.

4 /7 Osayi'nin 3 milyon euroya yakın bir maaş ve 1 milyon euro da imza parası istediği iddia edildi.

5 /7 Beşiktaş'ın teklifinin ise 2.2 milyon euro maaş olduğu ve imza parası vermeyi düşünmediği öğrenildi.

6 /7 Fenerbahçe ise Osayi'ye 2 milyon euro teklifte bulundu.