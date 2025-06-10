Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osayi'nin istediği maaş belli oldu: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklifleri ortaya çıktı

Osayi'nin istediği maaş belli oldu: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklifleri ortaya çıktı

Haber Merkezi
10:3210/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in sözleşmesi sona ermiş ve henüz oyuncuyla anlaşma sağlanamamıştı. Şu an boşta olan oyuncu için Beşiktaş da devreye girdi.

Sözleşmesi sona eren Osayi Samuel'in geleceği merak konusu.

Fenerbahçe ile henüz anlaşamayan 27 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Süper Lig'den Beşiktaş ile görüşen Osayi Samuel'in istediği maaş belli oldu.

Osayi'nin 3 milyon euroya yakın bir maaş ve 1 milyon euro da imza parası istediği iddia edildi.

Beşiktaş'ın teklifinin ise 2.2 milyon euro maaş olduğu ve imza parası vermeyi düşünmediği öğrenildi.

Fenerbahçe ise Osayi'ye 2 milyon euro teklifte bulundu.

Osayi Samuel'in henüz bir karar vermediği ve İngiltere'den teklif beklediği kaydedildi.

#Fenerbahçe
#Osayi
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nüfusu en kalabalık ilçelerin listesi güncellendi! 82. 83. 84. kodlu plakaları hazır adaylar