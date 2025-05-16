Osimhen Galatasaray’da kalacak! Sıra dışı plan ortaya çıktı

Galatasaray’da bu sezon rekorları alt üst eden Osimhen için tüm şartlar zorlanıyor. Nijeryalı oyuncuyu takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim sırada dışı planı devreye sokuyor. İşte detaylar.

1 /5 Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tutan Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları sırtlayan isim oldu.



2 /5 Galatasaray yönetimi, taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Victor Osimhen'i bir yıl daha takımda tutmak adına çılgın bir formülü devreye sokmaya hazırlanıyor.

3 /5 Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Osimhen'e kendi bonservisine ortak olma teklifi yapacak.



4 /5 Nijeryalı golcünün çıkış bedelini Napoli'ye ödemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, Osimhen'e kendi bonservisinin karından yüzde 40 pay sunacak.

