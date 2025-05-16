Osimhen Galatasaray’da kalacak! Sıra dışı plan ortaya çıktı

Galatasaray’da bu sezon rekorları alt üst eden Osimhen için tüm şartlar zorlanıyor. Nijeryalı oyuncuyu takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim sırada dışı planı devreye sokuyor. İşte detaylar.
Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tutan Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları sırtlayan isim oldu.
Galatasaray yönetimi, taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Victor Osimhen'i bir yıl daha takımda tutmak adına çılgın bir formülü devreye sokmaya hazırlanıyor.
Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Osimhen'e kendi bonservisine ortak olma teklifi yapacak.
Nijeryalı golcünün çıkış bedelini Napoli'ye ödemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, Osimhen'e kendi bonservisinin karından yüzde 40 pay sunacak.
Böylece gelecek yıl sonunda Osimhen'in 75 milyon euronun üzerinde bir bedelle satılması halinde aradaki farkın yüzde 40'ı oyuncuya verilecek.