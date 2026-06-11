Osimhen için görülmemiş teklif! Dursun Özbek anında cevabını verdi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devlerini peşinden sürüklemeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takıma tarihte görülmemiş bir teklif geldi.
Sarı-kırmızılı takıma gönülden bağlı olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in adı Avrupa devleriyle anılıyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre o takımlardan birisi olan Atletico Madrid, Galatasaray'ın kapısını çaldı.
İspanyol ekibi, Nijeryalı forvet için 120 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Dursun Özbek yönetimi ise teklif için teşekkür edip "Satmıyoruz" cevabını verdi.
27 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 22 gol atarken 8 de asist yaptı.