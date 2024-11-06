Osimhen için para + takas formülü! İşte önerilecek rakam ve oyuncu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Osimhen'le ilgili şunları söylemişti:





Victor Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de onu taraftarımıza izlettirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Bu sezon zaten bizim oyuncumuz. Sonrası için planlama yaparız.