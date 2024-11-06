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Osimhen için para + takas formülü! İşte önerilecek rakam ve oyuncu

Osimhen için para + takas formülü! İşte önerilecek rakam ve oyuncu

10:186/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
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Galatasaray, Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için harekete geçiyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun bonservisini almak için para + takas formülünü devreye sokacak. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tarihe geçecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralayarak transfer piyasasını sarsan sarı-kırmızılılar, bu kez tüm dünyada ses getirmek için harekete geçti.

Aslan, Nijeryalı süper forvetin tapusunu almak için gözünü kararttı. Tarihi operasyon için resmen harekete geçildi.

25 yaşındaki süper yıldız "Bonservisimi alın" deyince Özbek, yönetime "Tüm camia ve sponsorlarımızı harekete geçirin." dedi.

Osimhen için Napoli yetkililerini İstanbul'a davet eden Başkan Özbek'in elinde önemli bir koz da Barış Alper Yılmaz... Çünkü İtalyan ekibi Barış'ı istiyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; 50 milyon Euro artı Barış Alper Yılmaz'a bu transfer bitebilir.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Osimhen'le ilgili şunları söylemişti:


Victor Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de onu taraftarımıza izlettirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Bu sezon zaten bizim oyuncumuz. Sonrası için planlama yaparız.

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 7 maçta 4 gol 4 asistle 8 gole direkt etki etti.

#Victor Osimhen
#Barış Alper Yılmaz
#Galatasaray

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