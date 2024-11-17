Osimhen kapıları kapattı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, menajeriyle bir görüşme yaptı ve sezon sonuna kadar kendisine transfer teklifi getirmemesi talimatını verdi.

1 /8 Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, başarılı performansıyla kendisine talip olan kulüpleri heyecanlandırıyor.

2 /8 Osimhen, devre arasında gelecek tüm tekliflere ise kapıları kapattı.

3 /8 Menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren Nijeryalı yıldız, sezon sonuna kadar Galatasaray’dan ayrılmak istemediğini belirtti.

4 /8 Devre arasında menajerinin teklif getirmemesini isteyen Osimhen, sarı-kırmızılılarla başarılı olmak istediğini dile getirdi.

5 /8 Victor Osimhen, üst üste dört Süper Lig maçında fileleri havalandırdı.

6 /8 Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, Samsunspor maçına kadar son 5 resmi müsabakanın 4'ünde, toplamda 6 kez gol sevinci yaşadı.

7 /8 Süper Lig'de üst üste forma giydiği müsabakalarda Kasımpaşa'ya 2, Antalyaspor ve Beşiktaş'a ise birer gol atan Osimhen, Samsunspor'u da boş geçmedi.