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Osimhen kapıları kapattı

Osimhen kapıları kapattı

10:4317/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, menajeriyle bir görüşme yaptı ve sezon sonuna kadar kendisine transfer teklifi getirmemesi talimatını verdi.

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, başarılı performansıyla kendisine talip olan kulüpleri heyecanlandırıyor.

Osimhen, devre arasında gelecek tüm tekliflere ise kapıları kapattı. 

Menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren Nijeryalı yıldız, sezon sonuna kadar Galatasaray’dan ayrılmak istemediğini belirtti. 

Devre arasında menajerinin teklif getirmemesini isteyen Osimhen, sarı-kırmızılılarla başarılı olmak istediğini dile getirdi.

Victor Osimhen, üst üste dört Süper Lig maçında fileleri havalandırdı.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, Samsunspor maçına kadar son 5 resmi müsabakanın 4'ünde, toplamda 6 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de üst üste forma giydiği müsabakalarda Kasımpaşa'ya 2, Antalyaspor ve Beşiktaş'a ise birer gol atan Osimhen, Samsunspor'u da boş geçmedi.

Samsunspor karşısında 'double' yaparak ligde 6 gole ulaşan Osimhen'in UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 golü bulunuyor.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Süper Lig

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