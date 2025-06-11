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Osimhen Napoli'ye resti çekti

Osimhen Napoli'ye resti çekti

14:2211/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
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Galatasaray'ın kadrosuna katmak için fırsat kovaladığı Victor Osimhen, kulübü Napoli'yi şoke eden bir hamlede bulundu. İtalyan ekibinin Nijeryalı yıldızın restine nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.

Galatasaray’ın çok istediği Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in, bonservisini elinde tutan Napoli’ye Mbappe örneğiyle rest çektiği bildirildi.

Skorer'in haberine göre; astronomik tekliflere rağmen Al-Hilal’e gitmeyen ve Avrupa’da kalmak isteyen Osimhen, Napoli’nin 75 milyon euroluk çıkış bedelini indirmek için kendi masaya oturdu.

Kylian Mbappe’de olduğu gibi bir sezon kenarda durmayı göze alan ve bu silahı kullanan Nijeryalı oyuncunun, bu çıkışı karşısında İtalyan kulübünün nasıl bir tavır takınacağı merakla bekleniyor. 

Osimhen'in sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan bir futbolcu için bu kadar yüksek bedelin doğru olmayacağına inandığı kaydedildi.

Osimhen’in bu resti, Real Madrid’e bedelsiz olarak giden Kylian Mbappe’yi akıllara getirdi. Fransız yıldız, PSG’nin istediği astronomik bonservis nedeniyle bir sezon daha kulübünde kalmış ve daha sonra serbest bir şekilde İspanya’nın yolunu tutmuştu.

Osimhen'in Napoli’den ayrıca İtalyan kulüplerine transferinin de önünün açılmasını talep ettiği ifade edildi. Napoli’nin bu durum karşısında risk almaması ve indirime gitmesi beklenirken, Galatasaray da merakla bunun nasıl sonuçlanacağına bakıyor.

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