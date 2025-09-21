Osimhen'i yıkan yorum! Golcü oyuncunun morali bozuldu

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen'le ilgili yapılan bir yorumun Nijeryalı yıldızı oldukça demoralize ettiği ifade edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in durumu merak konusu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçının kadrosunda yer almayan Nijeryalı yıldızın hangi maçla sahalara döneceği belirsizliğini koruyor.
Öte yandan yarın ligde oynanacak Konyaspor maçı için Osimhen'le ilgili karar verildi. Türkiye Gazetesi'ne göre Nijeryalı yıldız zorlu maçta kesin olarak ilk 11'de olmayacak.
Sağlık ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek olan Okan Buruk, Osimhen konusunda kesinlikle risk almak istemiyor.
Milli takımdaki Ruanda maçında sakatlanan Osimhen'in, 26 Eylül'deki Alanyaspor karşılaşması için hafta içinde değerlendirme yapılıp karar verilecek.
Osimhen'de asıl hedef maçı ise 30 Eylül'deki Liverpool mücadelesi.
Bu arada Njerya'daki "Milli takımdan Şampiyonlar Ligi için kaçtı" eleştirilerinin Osimhen'in moralini bir hayli bozduğu ve yıldız forvetin son derece demoralize olduğu haber detayında yer aldı.