Osimhen’in menajeri açıkladı: Al Hilal’e transfer olacak mı?

İtalyan menajer, Osimhen'in İstanbul'daki hayatıyla ilgili olarak "İstanbul'a gelen ilk örnek o değil, herkes bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden her zaman övgüyle bahsetti. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçeğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı." ifadelerini kullandı.



