Osimhen'in yakın arkadaşı açıkladı! Galatasaray taraftarları yorum yağmuruna tuttu

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Al Hilal takımıyla anlaştığı yönünde haberler çıkan Nijeryalı futbolcuya ilişkin yakın arkadaşından flaş bir açıklama geldi.
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Takımın süperstarı Victor Osimhen'in geleceğine yönelik tartışmalar ise sürüyor.
Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi halinde gelen yıldız futbolcunun, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal ile anlaştığı iddia edilmişti.
Konuya ilişkin Osimhen'in yakın arkadaşı ve gazeteci Buchi Laba'dan flaş bir açıklama geldi.
Laba, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Osimhen-Al Hilal iddialarını yalanladı ve "Osimhen’in Al Hilal ile anlaştığı yönündeki iddialar, kesinlikle gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.
Buchi Laba'nın bu paylaşımını Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu.
Sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen ve devre arasında takıma katılan 26 yaşındaki Nijeryalı yıldız, ligde çıktığı 29 karşılaşmada 25 gol atarken 5 de asist yaptı.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.