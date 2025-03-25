Osimhen'in yıkıldığı anlar: Nijeryalı yıldız yedek kulübesinde isyan etti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile çıktığı Zimbabve maçının son dakikalarında adeta yıkıldı. 87. dakikada oyundan alınan futbolcunun yedek kulübesindeki görüntüleri Galatasaraylıları üzdü.
Nijerya Milli Takımı ile Ruanda maçında yıldızlaşan Osimhen, Zimbabve ile oynanan karşılaşmada da takımını öne geçiren golü attı. 26 yaşındaki golcü oyuncu mücadelenin son bölümündeki görüntüsüyle sosyal medyadaki Galatasaraylıları üzdü.
Victor Osimhen, 1-0 önde olunan karşılaşmanın 87. dakikasında oyundan alındı. Yedek kulübesine geçtikten 3 dakika sonra takımı gol yiyen Osimhen adeta yıkıldı.
Nijeryalı futbolcu, yenilden golden sonra büyük üzüntü yaşarken takım arkadaşları kendisini teselli etmeye çalıştı.
Son dakikalarda Nijerya Milli Takımı, rakibi karşısında baskı kurmaya çalışsa da istenilen gol bir türlü gelmedi. Osimhen ve arkadaşlarının heyecanı ise kameralar tarafından böyle görüntülendi.
Nijerya Milli Takımı, Zimbabve beraberliği ile puanını 7'ye yükseltti. Osimhen ve arkadaşları bu maçtan galibiyetle ayrılabilselerdi Dünya Kupası elemelerindeki grubunda 9 puan ile 2. sıraya yerleşecek ve büyük avantaj elde edecekti.
Victor Osimhen, milli arada Nijerya formasıyla 3 gol atma başarısı gösterdi. 26 yaşındaki oyuncu Nijerya Milli Takımı'nda toplam 26 gol sayısına ulaştı.