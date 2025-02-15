Pep Guardiola suskunluğunu bozdu: ‘Bunu kesinlikle yapamazlar’

Premier Lig’de bu sezon alışılmışın dışında kötü bir sezon geçiren Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hem ligde hemde Avrupa’da üst üste alınan kötü sonuçları değerlendiren 54 yaşındaki teknik adam Liverpool’a da göndermede bulundu. İşte detaylar.
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Newcastle United ile oynayacakları maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
54 yaşındaki İspanyol teknik adam, Manchester City'nin bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atmasını; dokuz yılda bir kez olabilir sözleriyle açıkladı.
2016 yılında Manchester City'nin başına geçen ve dokuz yılda sayısız başarılar kazanan Pep Guardiola; "9 yılda kötü bir sezon olabilir. Rakiplerimiz bizden daha başarılı olabilirler ancak bizim yaptıklarımızı yapamazlar" ifadelerini kullandı.
LİVERPOOL'A GÖNDERME
Pep Guardiola, 2017-18'de 100 puanla şampiyon oldukları sezonu örnek göstererek Liverpool'un bunu başaramayacağını söyledi.
Guardiola, "Liverpool'u bu sezon izlediniz mi? Bu sezon 100 puan toplayamazlar. Bunu kesinlikle yapamazlar. 99 belki ama 100 asla... Manchester City'de dokuz sezon boyunca yaptıklarımız bana; 'vay canına neleri başardık' dedirtiyor.
Öte yandan 26 haftası geride kalan Premier League'de Liverpool, topladığı 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Manchester City ise 41 puanla beşinci sırada.