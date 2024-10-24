PFDK Yunus Akgün'e cezayı kesti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün'ün cezası belli oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig 9. hafta maçlarının sevk cezalarını açıkladı.
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle kurula sevk edilen Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün'ün cezası belli oldu.
PFDK, Yunus Akgün'e 117 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
24 yaşındaki futbolcu Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.
Beşiktaş verilen bu ceza sonrası sosyal medyadan alkış emojisi paylaşarak tepki gösterdi.