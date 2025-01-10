Planlar değişti! Kerem Aktürkoğlu'nun yeri tehlikede

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de gündem olmaya devam ediyor. Son gelişmenin ardından milli futbolcunun ilk 11'deki yeri tehlikeye girdi. İşte detaylar...
Benfica'nın Braga ile oynadığı Portekiz Kupası yarı final maçında Bruno Lage, ilk 11'de Kerem Aktürkoğlu yerine 20 yaşındaki Andreas Schjelderup'u tercih etmişti.
Milli futbolcunun 65. dakikada yerine dahil olan Andreas Schjelderup, performansıyla büyük beğeni topladı.
NTV Spor'un Portekiz basınından aktardığı habere göre, Benfica'da forma şansı bulamayan Andreas Schjelderup için en iyi opsiyonun kiralama formülü olduğu düşünülüyordu.
Ancak Norveçli futbolcu, Braga maçındaki performansıyla takımda oynayabileceğinin sinyallerini verdi. Benfica'nın bu performans sonrası Schjelderup'u takımda tutma kararı alması bekleniyor.
Haberde Andreas Schjelderup'un Kerem Aktürkoğlu'na rakip olabileceği ve milli futbolcunun yerini tehdit ettiği belirtildi.
7 Aralık'tan bu yana gol atamayan Kerem Aktürkoğlu ise geçtiğimiz gün Portekiz basınında eleştirilerin hedefi olmuştu.
Bruno Lage'ye tepki gösterilmiş ve Kerem Aktürkoğlu'nun skor üretemediği halde oynatılması eleştiri almıştı.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 22 maça çıktı.
26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.