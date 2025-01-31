UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz dün akşam 8. hafta maçlarını oynayarak lig aşamasını tamamladı. Beşiktaş deplasmanda Twente’ye 1-0 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti. Fenerbahçe ise deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak 10 puanla 24. sırada yer aldı ve play-off turuna kaldı. Galatasaray deplasmanda Ajax’a 21- mağlup oldu ve 26 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Sarı-kırmızılılar 13 puanla 14.sırada yer aldı. Galatasaray’ın play-off turunda muhtemel rakipleri Midtjylland ve AZ Alkmaar oldu. Fenerbahçe’nin ise muhtemel rakipleri Bodo/Glimt ve Anderlecht oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden yayınlanacak? İşte detaylar.

1 /9 UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından Beşiktaş turnuvaya veda etti.



2 /9 Galatasaray ve Fenerbahçe ise yoluna play-off turunda devam edecek.



3 /9 AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, bugün saat 15.00'da UEFA.tv üzerinden canlı olarak izlenebilecek.



4 /9 Ayrıca, TRT’nin de kura çekimini yayınlaması bekleniyor.

5 /9 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN? UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16'ya yükselecek.



6 /9 9 ile 24. sıra arasında yer alan 16 takım ise üst tur için play-off oynayacak.



7 /9 Kura çekiminde 9 ile 16. sıra arasında yer alan takımlar, seri başı olacaklar ve 17-24 arasında yer alan takımlarla eşleşecekler.

8 /9 (Örneğin 9 veya 10. sırada yer alan takımlar 23 veya 24. sırada yer alan takımla karşılaşacak. 11 veya 12. sırada yer alan takımlar ise 22 veya 21. sıradaki takımlarla karşılaşacak. Eşleşmeler bu şekilde belirlenecek) Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

