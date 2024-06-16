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Spor

Portakallar galibiyetle başladı: Hollanda Weghorst'un golüyle Polonya'yı mağlup etti |ÖZET

17:52 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 17:54 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Hollanda, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Gakpo ve 83. dakikada Weghorst attı. Polonya'nın golünü Antalyaspor forması giyen Adam Buksa kaydetti. Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski 45 dakika sahada kaldı. Polonya-Hollanda maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), D Grubu ilk maçında Hollanda ile Polonya Almanya'nın Hamburg kentinde karşı karşıya geldi.

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Grubun ilk maçında Hollanda sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Portakallara galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Gakpo ve 83. dakikada Weghorst attı.

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Weghorst, 81. dakikada oyuna girdi, ilk topla buluşmasında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

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Polonya'nın golünü Antalyaspor forması giyen Adam Buksa kaydetti.

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Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski maça ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

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Sakatlığı bulunan Polonyalı yıldız Robert Lewandowski maçı yedek kulübesinde tamamladı.

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POLONYA - HOLLANDA MAÇ ÖZETİ


Polonya - Hollanda maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Hollanda
#Polonya
#EURO 2024
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