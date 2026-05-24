Premier Lig devine 9 numara önerisi: ‘Osimhen’in yeni adresi olmalı’ diyerek çağrı yaptı!

15:1524/05/2026, Pazar
Galatasaray'ın elde ettiği tarihi zaferlerde başrol oynayan Victor Osimhen için Ada basınına bomba gibi düşen bir son dakika transfer çağrısı yapıldı.

Galatasaray formasıyla başarılı bir sezon geçiren Victor Osimhen, Avrupa futbolunun ilgi gösterdiği golcülerden biri oldu. Galatasaray'ın 26. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmasında başrol olan yıldız oyuncu, dünya devlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor.


Eski takımı Newcastle'ın durumunu değerlendiren Chris Waddle, geçtiğimiz yaz Liverpool'un yolunu tutan Alexander Isak'ın boşluğunun hala doldurulamadığını hatırlatarak, yönetimin Osimhen transferi için elini çabuk tutması gerektiğini vurguladı.


Punchng'de Waddle'ın konuyla ilgili bir blog yazısı kaleme aldığı ve Osimhen'e olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdiği aktarıldı:


"Osimhen'in tarzını çok beğeniyorum. Bu sezon onu Türkiye'de beş altı kez izleme fırsatım oldu ve çalışma ahlakına kelimenin tam anlamıyla hayran kaldım. Kazanmayı çok isteyen, sahada adım atmadık yer bırakmayan ve mücadeleden asla kaçınmayan bir oyuncu. Açıkçası Türkiye'ye gitmesi beni çok şaşırtmıştı. Orada el üstünde tutulduğunu biliyorum ama bence seviyesi kesinlikle Türkiye Ligi'nin çok üzerinde."


Osimhen'in Ada futboluna mükemmel uyum sağlayacağını belirten İngiliz efsane, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Premier Lig'deki her takıma seviye atlatır. Çok istikrarlı, hareketli, hava toplarında mutlak hakimiyeti olan ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Onu Newcastle'ın yeni 9 numarası olarak görmeyi çok isterim. Bugün piyasaya çıksa Newcastle dışında en az beş dev kulüp daha onun için sıraya girer. Futbolcuların en verimli dönemlerinin 28-30 yaş arası olduğu düşünülürse, Premier Lig'de zirve yıllarını yaşamak için önünde harika bir zaman var."


Dursun Özbek ise geçtiğimiz gün Osimhen ile ilgili yaptığı açıklamada,"Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz! Satmayı düşünmediğiniz bir oyuncuya fiyat biçmek, doğmamış futbolcuya don biçmek gibi..." demişti.

