Premier Lig devinin 8 büyük transfer hedefi: Listede Arda Güler de var!

Real Madrid’de forma giyen milli yıldız Arda Güler’in adı birçok kulüple anılmaya devam ediyor. 19 yaşındaki genç yıldız için Premier Lig devi kesenin ağzını açtı. 8 transfer yapmayı hedefleyen kulüp özellikle Arda Güler için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.
A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in önemli futbolcularından Arda Güler, transfer haberlerine konu olmaya devam ediyor.
İngiltere Premier League'de mücadele eden Arsenal, devre arası ve gelecek sezon için kadrosuna katmayı hedeflediği isimleri belirledi.
Daily Mail'de yer alan haberde, Bukayo Saka'nın sakatlığı sonrası önceliğini bu bölgeye veren Arsenal, orta saha ve savunmaya da takviye yapmak istiyor.
Haberde Arda Güler için, "Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'i Arsenal'da beğenenler var ancak İspanyol kulübü, 19 yaşındaki futbolcuyu geleceklerinin önemli bir parçası olarak görüyor." denildi.
Arsenal'ın listesindeki diğer isimler ise şu şekilde;
Nico Williams
Leroy Sane
Florian Wirt
Alexander Isak
Benjamin Sesko
Matheus Cunha
Bryan Mbeumo