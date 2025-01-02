Premier Lig devinin 8 büyük transfer hedefi: Listede Arda Güler de var!

Real Madrid’de forma giyen milli yıldız Arda Güler’in adı birçok kulüple anılmaya devam ediyor. 19 yaşındaki genç yıldız için Premier Lig devi kesenin ağzını açtı. 8 transfer yapmayı hedefleyen kulüp özellikle Arda Güler için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.

1 /13 A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in önemli futbolcularından Arda Güler, transfer haberlerine konu olmaya devam ediyor.

2 /13 İngiltere Premier League'de mücadele eden Arsenal, devre arası ve gelecek sezon için kadrosuna katmayı hedeflediği isimleri belirledi.

3 /13 Daily Mail'de yer alan haberde, Bukayo Saka'nın sakatlığı sonrası önceliğini bu bölgeye veren Arsenal, orta saha ve savunmaya da takviye yapmak istiyor.



4 /13 Haberde Arda Güler için, "Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'i Arsenal'da beğenenler var ancak İspanyol kulübü, 19 yaşındaki futbolcuyu geleceklerinin önemli bir parçası olarak görüyor." denildi.



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6 /13 Arsenal'ın listesindeki diğer isimler ise şu şekilde;

7 /13 Nico Williams

8 /13 Leroy Sane

9 /13 Florian Wirt

10 /13 Alexander Isak

11 /13 Benjamin Sesko

12 /13 Matheus Cunha