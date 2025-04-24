Premier Lig’de hüzünlü son: 13 yıllık devir kapanıyor!

BAŞKANDAN VARDY'YE VEDA





Leicester City Başkanı Aiyawatt Srivaddhanaprabha, tecrübeli forvetle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Jamie eşsiz. O özel bir oyuncu ve özel bir insan. Leicester City ile bağlantısı olan herkesin kalbinde bir yeri var ve kesinlikle en derin saygı ve sevgimi taşıyor. Bu kulübe verdiği her şey için sonsuz minnettarım.







