İngiltere Championship'in 44. hafta maçlarının ardından iki takım Premier Lig’e yükseldi. Alt sıralarda mücadele eden iki takımın ise düşmesi kesinleşti. Peki, Premier Lig’e hangi takımlar yükseldi, düştü? İşte detaylar.

1 /4 Premier Lig'de 2025-2026 sezonunda yer alacak 2 yeni takım belli oldu.



2 /4 PREMİER LİG’E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ? Championship'in 44. haftasında evinde Stoke City'yi 6-0 yenen Leeds United puanını 94 yaptı ve Premier Lig'e yükseldi.



3 /4 Leeds United'ın yanı sıra Burnley de evinde Sheffield United'ı 2-1 yendi ve Leeds ile aynı puanı alarak üst lige çıkmayı garantiledi.

