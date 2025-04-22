Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Championship’te iki takım Premier Lig’e yükseldi: 2 takımın düşmesi kesinleşti!

Championship’te iki takım Premier Lig’e yükseldi: 2 takımın düşmesi kesinleşti!

10:3422/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

İngiltere Championship'in 44. hafta maçlarının ardından iki takım Premier Lig’e yükseldi. Alt sıralarda mücadele eden iki takımın ise düşmesi kesinleşti. Peki, Premier Lig’e hangi takımlar yükseldi, düştü? İşte detaylar.

Premier Lig'de 2025-2026 sezonunda yer alacak 2 yeni takım belli oldu.


PREMİER LİG’E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Championship'in 44. haftasında evinde Stoke City'yi 6-0 yenen Leeds United puanını 94 yaptı ve Premier Lig'e yükseldi.


Leeds United'ın yanı sıra Burnley de evinde Sheffield United'ı 2-1 yendi ve Leeds ile aynı puanı alarak üst lige çıkmayı garantiledi.


PREMİER LİG’DE HANGİ TAKIMLAR DÜŞTÜ?

Premier Lig'de de 2 takımın düşmesi kesinleşti. Ligin dibine demir atan Southampton ve Leicester City gelecek sezon Championship'te mücadele edecek.


#Premier Lig
#Championship
#Burnley
#Leeds United
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BEDAŞ İstanbul'da yaşanacak büyük elektrik kesintisini duyurdu: 22 Nisan Salı günü elektrik kesinti listesi yaşanacak ilçe ve mahalleler