İngiltere Championship'in 44. hafta maçlarının ardından iki takım Premier Lig’e yükseldi. Alt sıralarda mücadele eden iki takımın ise düşmesi kesinleşti. Peki, Premier Lig’e hangi takımlar yükseldi, düştü? İşte detaylar.
Premier Lig'de 2025-2026 sezonunda yer alacak 2 yeni takım belli oldu.
PREMİER LİG’E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?
Championship'in 44. haftasında evinde Stoke City'yi 6-0 yenen Leeds United puanını 94 yaptı ve Premier Lig'e yükseldi.
Leeds United'ın yanı sıra Burnley de evinde Sheffield United'ı 2-1 yendi ve Leeds ile aynı puanı alarak üst lige çıkmayı garantiledi.
PREMİER LİG’DE HANGİ TAKIMLAR DÜŞTÜ?
Premier Lig'de de 2 takımın düşmesi kesinleşti. Ligin dibine demir atan Southampton ve Leicester City gelecek sezon Championship'te mücadele edecek.