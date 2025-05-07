Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
PSG - Arsenal Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

PSG - Arsenal Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

17:377/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG evinde Arsenal’i konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı hakem Felix Zwayer yönetecek. Arsenal'da Havertz, Gabriel Jesus, Jorginho, Tomiyasu ve Gabriel'in sakatlığı bulunurken iyileşen Timber ve Calafiori görev verilmesi halinde forma giyebilecek. İngiliz ekibinde cezası nedeniyle ilk maçı kaçıran Thomas Partey de formasına kavuşacak. PSG'de ise sakatlığı devam eden Kimpembe dışında eksik yok. Peki, PSG - Arsenal maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte PSG - Arsenal maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Paris Saint-Germain ile Arsenal, Fransa'da final bileti için sahaya çıkıyor.


Parc des Princes'ta oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.


İlk maçı Ousmane Dembele'nin 4. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanan PSG avantajını kullanarak sahasında finale yükselmeyi hedefliyor. Arsenal ise deplasmanda turlayarak Münih biletinin sahibi olmayı amaçlıyor.


Turu geçen taraf finalde Inter'in rakibi olacak. Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi günü Allianz Arena'da oynanacak.


Bu sezon üçüncü randevu

İki takım bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü kez kozlarını paylaşacak. İlk olarak lig etabında karşı karşıya gelen iki ekibin ilk maçını Arsenal, Emirates'te Saka ve Havertz'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.


İki takımın yarı final ilk ayağında karşılaştığı sezonun ikinci randevusunda ise İngiltere'de gülen taraf tek golle Fransız ekibi oldu.


PSG - ARSENAL MAÇINDA SAKAT VE CEZALI VAR MI?

Arsenal'da Havertz, Gabriel Jesus, Jorginho, Tomiyasu ve Gabriel'in sakatlığı bulunurken iyileşen Timber ve Calafiori görev verilmesi halinde forma giyebilecek. İngiliz ekibinde cezası nedeniyle ilk maçı kaçıran Thomas Partey de formasına kavuşacak. PSG'de ise sakatlığı devam eden Kimpembe dışında eksik yok.


PSG - ARSENAL MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Arsenal: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Odegaard, Rice, Saka, Martinelli, Trossard

#PSG
#Arsenal
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TİGEM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı: Mülakat sınavına katılacakların isimleri ve sözlü sınav tarihleri