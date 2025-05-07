UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG evinde Arsenal’i konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı hakem Felix Zwayer yönetecek. Arsenal'da Havertz, Gabriel Jesus, Jorginho, Tomiyasu ve Gabriel'in sakatlığı bulunurken iyileşen Timber ve Calafiori görev verilmesi halinde forma giyebilecek. İngiliz ekibinde cezası nedeniyle ilk maçı kaçıran Thomas Partey de formasına kavuşacak. PSG'de ise sakatlığı devam eden Kimpembe dışında eksik yok. Peki, PSG - Arsenal maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte PSG - Arsenal maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /8 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Paris Saint-Germain ile Arsenal, Fransa'da final bileti için sahaya çıkıyor.



2 /8 Parc des Princes'ta oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.



3 /8 İlk maçı Ousmane Dembele'nin 4. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanan PSG avantajını kullanarak sahasında finale yükselmeyi hedefliyor. Arsenal ise deplasmanda turlayarak Münih biletinin sahibi olmayı amaçlıyor.



4 /8 Turu geçen taraf finalde Inter'in rakibi olacak. Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi günü Allianz Arena'da oynanacak.



5 /8 Bu sezon üçüncü randevu İki takım bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü kez kozlarını paylaşacak. İlk olarak lig etabında karşı karşıya gelen iki ekibin ilk maçını Arsenal, Emirates'te Saka ve Havertz'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.



6 /8 İki takımın yarı final ilk ayağında karşılaştığı sezonun ikinci randevusunda ise İngiltere'de gülen taraf tek golle Fransız ekibi oldu.



7 /8 PSG - ARSENAL MAÇINDA SAKAT VE CEZALI VAR MI? Arsenal'da Havertz, Gabriel Jesus, Jorginho, Tomiyasu ve Gabriel'in sakatlığı bulunurken iyileşen Timber ve Calafiori görev verilmesi halinde forma giyebilecek. İngiliz ekibinde cezası nedeniyle ilk maçı kaçıran Thomas Partey de formasına kavuşacak. PSG'de ise sakatlığı devam eden Kimpembe dışında eksik yok.

