PSG Osimhen’den vazgeçti: Yerine 100 milyon euroluk yıldız!

Fransa devi Paris Saint-Germain, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen’i transfer listesinin başında tutuyordu. Fransız basını PSG’nin Osimhen yerine sürpriz bir karar değişikliğine giderek 100 milyon euroluk yıldıza talip olduğunu yazdı. Detaylar haberimizde.

1 /8 Ara transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek isteyen PSG için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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3 /8 Fransız basınında yer alan habere göre, PSG, Newcastle United'ın yıldızı Alexander Isak için devrede.

4 /8 PSG'nin sportif direktörü Luis Campos'un asıl hedefinin Viktor Gyökeres olduğu ancak önceliğin değiştiği ve Isak'a yöneldiği belirtildi.

5 /8 Gyökeres'in dışında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i de radarına alan PSG'nin Isak'ı ilk hedef olarak belirlediği ifade edildi.



6 /8 PSG'nin Isak için 100 milyon euro gözden çıkarması bekleniyor.



7 /8 İsveçli golcü bu sezon Newcastle formasıyla 18 maçta forma giydi.

