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PSG Osimhen’den vazgeçti: Yerine 100 milyon euroluk yıldız!

PSG Osimhen’den vazgeçti: Yerine 100 milyon euroluk yıldız!

16:2324/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fransa devi Paris Saint-Germain, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen’i transfer listesinin başında tutuyordu. Fransız basını PSG’nin Osimhen yerine sürpriz bir karar değişikliğine giderek 100 milyon euroluk yıldıza talip olduğunu yazdı. Detaylar haberimizde.

Ara transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek isteyen PSG için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınında yer alan habere göre, PSG, Newcastle United'ın yıldızı Alexander Isak için devrede.

PSG'nin sportif direktörü Luis Campos'un asıl hedefinin Viktor Gyökeres olduğu ancak önceliğin değiştiği ve Isak'a yöneldiği belirtildi.

Gyökeres'in dışında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i de radarına alan PSG'nin Isak'ı ilk hedef olarak belirlediği ifade edildi.


PSG'nin Isak için 100 milyon euro gözden çıkarması bekleniyor.


İsveçli golcü bu sezon Newcastle formasıyla 18 maçta forma giydi.


25 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 11 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.


#PSG
#Osimhen
#Galatasaray

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