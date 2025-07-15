PSG'den herkesi şaşırtan takas teklifi: Asensio ve Skriniar için Fenerbahçe'den o futbolcuyu istediler

Fenerbahçe, PSG forması giyen Asensio ve Skriniar için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı lacivertliler bu transfer görüşmelerini yaparken, PSG'den sürpriz bir talep isteği geldi. PSG, Asensio ve Skriniar için Fenerbahçe'den yıldız oyuncuyu istedi.

1 /7 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /7 Sarı lacivertli takım, PSG forması giyen Asensio ve Skriniar'ı kadrosuna katmak istiyor.

3 /7 Fenerbahçe Asensio ile prensip anlaşmasına varırken, Skriniar'ın da maaş konusunda indirim yapmasını bekliyor.

4 /7 Aynı zamanda sarı lacivertliler, Fransız kulübüyle de görüşmelerini sürdürüyor.

5 /7 NTV Spor'da yer alan haberde, PSG'nin Fenerbahçe'den sürpriz bir istekte bulunduğu ifade edildi.

6 /7 PSG'nin Asensio ve Skriniar karşılığında Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'i istediği kaydedildi.