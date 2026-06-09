Rafael Leao'nun reddettiği takımı açıkladılar

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtilen Rafael Leao'nun dev bir teklif aldığı öne sürüldü. Portekizli yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.
Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao'yla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Milan forması giyen 26 yaşındaki yıldız futbolcuya astronomik bir teklif sundu.
Ancak Portekizli oyuncunun bu teklifi geri çevirdiği ve kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldığı bildirildi.
Milan ile sözleşmesi devam eden ve güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan Rafael Leao'nun geleceği merak konusu olurken, yıldız futbolcunun birçok üst düzey kulübün radarında olduğu ifade ediliyor.
Geride kalan sezonda Milan formasıyla 31 resmi karşılaşmaya çıkan Leao, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.