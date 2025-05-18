RAMS Park'ta görülmemiş gol anonsu: Taraftarlar şaşkına döndü | VİDEO

Süper Lig 36. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar 26. dakikada Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Stadyumda gol anonsu dikkat çekerken büyük beğeni topladı. İşte o anlar...
Trendyol Süper Lig 36. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 26. dakikada Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Nijeryalı yıldızın gol anonsu kız çocuğu tarafından yapıldı. O anlar sporseverler tarafından büyük beğeni topladı.
İşte Osimhen'in gol anonsu ve RAMS Park'ta yaşananlar: