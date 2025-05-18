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RAMS Park'ta görülmemiş gol anonsu: Taraftarlar şaşkına döndü | VİDEO

RAMS Park'ta görülmemiş gol anonsu: Taraftarlar şaşkına döndü | VİDEO

19:4418/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
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Süper Lig 36. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar 26. dakikada Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Stadyumda gol anonsu dikkat çekerken büyük beğeni topladı. İşte o anlar...

Trendyol Süper Lig 36. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 26. dakikada Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Nijeryalı yıldızın gol anonsu kız çocuğu tarafından yapıldı. O anlar sporseverler tarafından büyük beğeni topladı.

İşte Osimhen'in gol anonsu ve RAMS Park'ta yaşananlar:

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