Rashford bombası: Yıldız golcü Süper Lig yolunda

Fenerbahçe, bir süredir listesinde yer alan Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford için temaslarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki kanat forvet için kiralama teklifini sundu.
Kadrosunu takviye etme yönündeki çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Marcus Rashford için ısrarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, daha önce de gündeme gelen 27 yaşındaki İngiliz oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.
Futbol direktörü Devin Özek, 27 yaşındaki İngiliz kanat forvet ve Manchester United ile temasa geçti ve transfer şartlarını sordu.
Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim'in kadroda düşünmediği oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak istiyor ve Rashford için gelen teklifleri değerlendiriyor.
Fenerbahçe, Rashford için Manchester United'a kiralama teklifinde bulundu.
Yıldız futbolcu, takımından 11 milyon euro ücret kazanırken, sarı-lacivertli yönetim oyuncunun yıllık maaşının tamamını karşılamayı taahhüt ederek, kiralama teklifiyle Manchester United'ın kapısını çaldı.
Daha önce teknik direktör Jose Mourinho ile çalışan Rashford, kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe'de forma giyeceğini belirtiyor.
Avrupa'nın önemli kulüpleri de oyuncuya ilgi gösteriyor ancak sarı-lacivertliler bu transferi gerçekleştirmek için şartları zorluyor.
Geçen sezon Aston Villa'ya kiralanan Rashford, 17 maçta 4 gol ve 6 asistle oynadı.