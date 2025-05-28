UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Polonya’da oynanacak karşılaşmayı Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. İlk kez bir Avrupa finaline ulaşan Betis, tarihi bir zafer peşinde. İlk kez Konferans Ligi’nde mücadele eden Chelsea, turnuvada 12 maçta 11 galibiyet alarak rekor kırdı ve 38 golle en skorer takım oldu. Peki, Real Betis - Chelsea Konferans Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Betis - Chelsea canlı izleme linki ve TRT 1 canlı yayın ekranı...

1 /10 UEFA Konferans Ligi 2024-25 sezonunun finali, İspanyol ekibi Real Betis ile İngiliz devi Chelsea arasında nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak.



2 /10 Her iki takım da Avrupa’nın en yeni kupasını kazanmak için Polonya’da kozlarını paylaşacak.



3 /10 İlk kez bir Avrupa finaline ulaşan Betis, tarihi bir zafer peşinde. Yarı finalde Fiorentina’yı uzatmalarda 4-3’lük toplam skorla eleyen ekip, Cédric Bakambu’nun 7 golle turnuvanın en skorer isimlerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor.



4 /10 Teknik direktör Manuel Pellegrini, eski öğrencisi Enzo Maresca’ya karşı taktik savaşı verecek. Betis, La Liga’da 6. sırayı garantileyerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılım hakkı kazandı.

5 /10 İlk kez Konferans Ligi’nde mücadele eden Chelsea, turnuvada 12 maçta 11 galibiyet alarak rekor kırdı ve 38 golle en skorer takım oldu.



6 /10 Yarı finalde Djurgårdens IF’yi 5-1’lik toplam skorla geçen Maresca’nın ekibi, tüm büyük UEFA kupalarını kazanan ilk kulüp olmayı hedefliyor. Jadon Sancho, Marc Cucurella ve Kiernan Dewsbury-Hall gibi isimler, finalde kilit rol oynayacak.

7 /10 Maç Ne Zaman, Saat Kaçta? Real Betis - Chelsea UEFA Konferans Ligi finali, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak. Maç, saat 21:00 CET (Türkiye saatiyle 22:00) başlayacak.



8 /10 Nerede Oynanacak? Final, Polonya’nın Wrocław şehrindeki Stadion Wrocław’da (Tarczyński Arena) gerçekleştirilecek. 40.000’den fazla seyirci kapasiteli bu stadyum, daha önce 2012 UEFA Avrupa Şampiyonası’nda üç maça ev sahipliği yaptı ve üçüncü kez bir UEFA kulüp finali için seçildi.



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Hangi Kanalda Yayınlanacak? Real Betis - Chelsea maçı bu akşam saat 22.00'de TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

